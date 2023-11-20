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İstanbul'da 7 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 7 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı

İstanbul'un bazı kesimlerinde dün kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

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Megakentte dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar, kentin bir çok noktasını beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı. Kentte dün etkili olan kar yağışı, 2016 yılından bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da en son 30 Kasım 2016'da etkili olan kar yağışı ile Kartal Uğur Mumcu ve Yakacık mahallelerinin yüksek kesimleri ile Aydos Ormanı civarında kısa süreli kar yağışı görülmüştü.

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