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Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Ezine'den Çanakkale'ye yönüne giden İ.A'nın (57) kullandığı 17 ADF 086 plakalı otomobil, Erenköy kavşağındaki tali yoldan ana yola çıkan Mehmet Üzden (73) yönetimindeki 17 DF 790 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kazada Üzden olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü İ.A. yaralandı.

İ.A, olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Üzden'in cenazesi de savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolundaki trafik bir süre aksamalı olarak sağlanabildi.

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