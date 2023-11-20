BIST 7.969
DOLAR 28,75
EURO 31,43
ALTIN 1.829,94
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı, Galler ile 9. kez karşı karşıya!

A Milli Futbol Takımı, Galler ile 9. kez karşı karşıya!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak.

Abone ol

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 3'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Samsun'da galibiyet​​​​​​

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi.

Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.

Geride kalan maçlar

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
19.06.2023 Samsun Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
16.06.2021 Bakü EURO 2024 0-2
20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4
14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0
25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1
15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4
21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Altında yükseliş hız kesmedi! Son tahmin bomba, alım fırsatı var mı?
Altında yükseliş hız kesmedi! Son tahmin bomba, alım fırsatı var mı?
Acı haber geldi! Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu
Acı haber geldi! Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu
Manisa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Manisa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Metin Uca'nın cenaze törenindeki tuhaflıklar! Gaffar Yakınca yazdı
Metin Uca'nın cenaze törenindeki tuhaflıklar! Gaffar Yakınca yazdı
Fransa, Gazze için yeni bir helikopter gemisi gönderdi
Fransa, Gazze için yeni bir helikopter gemisi gönderdi
Malatya'da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD'dan son dakika açıklama
Malatya'da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD'dan son dakika açıklama
Yola çıkacaklar aman dikkat! Bu seferler iptal
Yola çıkacaklar aman dikkat! Bu seferler iptal
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı!
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı!
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı!
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı!
Arda Güler 'kiralık' iddialarına yanıt verdi
Arda Güler 'kiralık' iddialarına yanıt verdi
Radyo programcısı, nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı
Radyo programcısı, nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı
Son dakika!.. İran'dan gözdağı! İsrail ve Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katar'dan rehine müjdesi...
Son dakika!.. İran'dan gözdağı! İsrail ve Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katar'dan rehine müjdesi...