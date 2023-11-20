Fenomenin skandal ses kaydı çıktı! Parasını isteyen mağdura şok yanıt

Altın paylaşımlarıyla ve lüks hayatıyla dikkat çeken fenomen Nevra Bilem hakkında, dolandırıcılık suçundan 30 ayrı şikayet yağdığı belirlendi. Son olarak ise fenomene dair şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Bir kişi fenomen yüzünden mağdur olup mesaj atınca aldığı yanıt şoke etti.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasının ardından gözler sosyal medyada lüks yaşantılarıyla gündemde olan diğer fenomenlere çevrildi. Bu fenomenlerden en çok konuşulanlar ise altınları ve lüks hayatıyla Nevra Bilem oldu.

Şikayet yağıyor

Sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çeken Nevra Bilem hakkında şikayet yağıyor. Fenomenin dolandırıcılık yaparak gelir elde ettiği iddiaları sürerken Kanal D Ana Haber'de yeni iddialar gündeme geldi. Kanal D Haber'in aktardığı bilgilere göre, fenomen mağdurları artıyor, art arda şikayetler geliyor. Onlarca kişiyi mağdur eden Nevra Bilem hakkında iddialara göre 30 ayrı şikayet var.

Bolca duanı et o para seni bulur

Son olarak ise fenomene dair şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Bir kişi fenomen yüzünden mağdur olup mesaj atınca aldığı yanıt şoke etti.

Nevra Bilem mağdura "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi. Kanal D Haber'de fenomenin iddialar sonrası altın paylaşımlarını durdurduğu takılarını bile çıkardığı da iddia edildi. Aynı zamanda Nevra Bilem'in reklam paylaşımları da azaldı.



