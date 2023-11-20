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Instagram'da story (hikaye) süresi değişiyor

Instagram'da story (hikaye) süresi değişiyor

Instagram, hikayeler özelliğinde de değişikliğe gidiyor.

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Instagram, genel kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen üretken yapay zeka özellikleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni özelliğe göre "Haftam" özelliği sayesinde kullanıcılar bir hafta boyunca paylaşabilecekleri hikaye atabilecekler.

Bu özellik, istediğiniz hikayeyi istediğiniz zaman kaldırma veya sessizce "Benim Haftam" bölümüne bir hikaye ekleyebilme esnekliği de sağlıyor.

Yeni hikaye özelliği beta sürümünde yer alıyor. Instagram, birçok özelliği aynı anda test ediyor ve bu nedenle özelliklerin ne zaman geleceği tahmin edilemiyor.

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