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Alperen Şengün LeBron James'e karşı 4 saniye kala beraberliği sağladı ama yetmedi

Alperen Şengün LeBron James'e karşı 4 saniye kala beraberliği sağladı ama yetmedi

BA'de Milli yıldız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers ile karşı karşıya geldi. Son bölümü çok büyük çekişmeye sahne olan maçta Lakers, LeBron James’in önderliğinde sahadan 104-105 galip ayrıldı.

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Maçın son bölümünde Rockets‘ta Alperen Şengün, bitime dört saniye kala bulduğu kritik isabetle skoru 104-104’e getirdi.

Ancak bitime iki saniye kala faul çizgisine gelen LeBron James, 2'de 1 isabet bularak takımına galibiyeti getirdi.

Los Angeles Lakers’ta ise LeBron James 38 sayı, 6 ribaund ve 8 asist ile galibiyetin mimarı oldu.

30 dakika süre bulduğu müsabakayı 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blok ile tamamlayan Alperen Şengün, bu performansının ardından Houston Rockets tarihine adını yazdırdı.

Milli yıldız, Rockets tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist rakamlarını geride bırakan en genç oyuncu oldu. Bu rekorun bir önceki sahibi ise Rodney McCray’di.

NBA’de bu sezon toplam 10 müsabakada süre bulan Alperen Şengün, maç başına 19.8 sayı, 8.2 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.

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