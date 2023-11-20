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Özgür Özel: KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmalı

Özgür Özel: KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmalı

Gaziantep'te Abdulkadir Güllüoğlu KYK yurdunun asansörü 3. kattan eksi 1. kata düştü. CHP Lideri Özel, KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda. Bu, en öncelikli konularımızdan biri olmalı” dedi.

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Aydın'da KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesine neden olan asansör faciasının ardından bu kez Gaziantep'te Abdulkadir Güllüoğlu KYK yurdunun asansörü 3. kattan eksi 1. kata düştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından asansör kazasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda. Bu, en öncelikli konularımızdan biri olmalı” dedi.

Özel’in paylaşımı şöyle:

“Aydın'da Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasının bir benzeri akşam saatlerinde Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK yurdunda yaşandı. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması... Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz KYK yurtlarında geniş çaplı bir araştırma başlatılmak ve bir daha benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmek zorunda. Bu, en öncelikli konularımızdan biri olmalı.”

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