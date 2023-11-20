BIST 7.968
DOLAR 28,75
EURO 31,41
ALTIN 1.829,50
HABER /  GÜNCEL

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeşil ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-28 operasyonunda, biri yeşil, biri gri kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan'ın Kemah kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Kahramanlar-28 operasyonunda, komandolar ve güvenlik korucu timleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandığını belirtti.

Operasyonda, biri yeşil, diğeri gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Yerlikaya, etkisiz hale getirilenlerin, 21 Ekim 2021'de Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu, 10 Haziran 2016'da Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'i şehit eden teröristler olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
5 milyon kamu çalışanı bekliyordu! Memura erken emeklilik formülü
Foto Galeri 5 milyon kamu çalışanı bekliyordu! Memura erken emeklilik formülü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi, şimdi de İstanbul da ofis arıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi, şimdi de İstanbul da ofis arıyor
Gözde üniversitede film gibi dolandırıcılık! 18 milyonluk vurgunda karar verildi
Gözde üniversitede film gibi dolandırıcılık! 18 milyonluk vurgunda karar verildi
Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil! Ahmet Hakan Gazze'deki çocuk katliamına isim koydu
Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil! Ahmet Hakan Gazze'deki çocuk katliamına isim koydu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar! Tadic asist yaptı Sırbistan finalleri garantiledi
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar! Tadic asist yaptı Sırbistan finalleri garantiledi
İYİ Parti'nin 132 milyon lirasına ne oldu? Milletvekillerinden para istendi! Ümit Dikbayır resti çekti
İYİ Parti'nin 132 milyon lirasına ne oldu? Milletvekillerinden para istendi! Ümit Dikbayır resti çekti
Çorumda 28 yaşındaki genç kızdan acı haber! Didem kalbine yenildi...
Çorumda 28 yaşındaki genç kızdan acı haber! Didem kalbine yenildi...
 Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 küçük kardeş 1.5 metre çamurun altında kaldı
 Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 küçük kardeş 1.5 metre çamurun altında kaldı
İsrail Endonezya Hastanesi'ni vurdu! Filistinlilere yönelik soykırım 44. günde de devam ediyor
İsrail Endonezya Hastanesi'ni vurdu! Filistinlilere yönelik soykırım 44. günde de devam ediyor
Son dakika! Türkiye'yi fırtına ve sağanak vurdu! 4 kişi öldü, 13 kişi kayıp! Okullar tatil edildi...
Son dakika! Türkiye'yi fırtına ve sağanak vurdu! 4 kişi öldü, 13 kişi kayıp! Okullar tatil edildi...
Engin Balım bombaladı: Özgür Özel ofsayta düştü!
Engin Balım bombaladı: Özgür Özel ofsayta düştü!
Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir'de korkutan deprem!