Gözde üniversitede film gibi dolandırıcılık! 18 milyonluk vurgunda karar verildi

Bilgi Üniversitesi’ni 18 milyon dolar dolandırmakla suçlanan 5 kişi hakkında açılan davada karar çıktı. Bugünkü kurla 505 milyon TL’ye denk gelen dolandırıcılıkta, dönemin Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rıfat Sarıcaoğlu ile birlikte 5 sanığa 4 yıl 2’şer ay hapis, 75’er milyon TL de adli para cezası verildi. Anılan para, okul adına ağaç dikilmesi için ‘bağış’ olarak projelendirilmişti.

Türkiye’de, ‘özel okul sektöründe yaşanan en büyük dolandırıcılık’ olarak anılan olay 9 yıl önce yaşandı. Okulun o dönemki sahibi ABD’li şirket Laureate Education’ın merkezinde de krize neden olan olayın gerisinde, okulun bazı bürokratik sorunlarının ‘çözümü’ yer alıyor. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 79 sayfalık gerekçeli kararına göre 18 milyon dolarlık vurgun şöyle gelişti:

Çözülmesi gereken 3 sorun vardı

Dosyaya göre üniversitenin çözülmesi gereken 3 temel sorunu bulunuyordu. Bunlardan ilki, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Eyüp’teki kampüs binalarının kullanımı için sürenin uzatılması, ikincisi okula ait Adana’daki araziye meslek yüksekokulu yapılmasına izin verilmesi, üçüncüsü ise üniversite bünyesinde tıp ve diş hekimliği fakültelerinin açılması için gerekli onayların alınmasıydı…

Rifat Sarıcaoğlu ve Cengiz Hayati Önel'e de 75'er milyon TL adli para cezası aldı.

"Hükümete sempatik görünmek gerekir"

Bir dönem üniversitenin iletişim müdürü olarak çalışan Nur Sarıkaya, Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Sarıcaoğlu’na, sorunlarını çözebilecek bir kişiyi tanıdığını söyledi. Hükümet nezdinde güçlü bağlantıları olduğu kaydedilen Merih Berkan Yaşar ile görüşülmesine karar verildi. Sarıcaoğlu, Yaşar ile AKP genel merkezinde görüştü. Birkaç görüşme sonrası Yaşar, Sarıcaoğlu’na özetle “EÜAŞ ile imzalanan protokolü uzattırabilirim. Hükümete ve bakanlığa ‘sempatik’ görünmek gerekir. Referans oluşturmak için de TEMA Almanya Vakfı’nın başlattığı ‘Yeşil Türkiye Projesine’ 500.000 metrekarelik bir alanda ağaç dikimi yapılmak üzere bağış yapılması gerekir” dedi.

Bağışın bedeli 18 milyon dolar

Halk TV'nin haberine göre, Yaşar, bağış bedelini ise 25 milyon dolar olarak ifade etti. Taraflar arasında yapılan ‘pazarlık’ sonrası anılan tutar 18 milyon dolara indirildi. Sarıcaoğlu, an be an gelişmeleri ABD’deki merkeze raporladı; onaylar alındı. Üniversitenin mütevelli heyeti 28 Ekim 2014’te toplanarak bağış için karar aldı. Bu toplantıdan 3 gün sonra da para, TEMA Almanya Vakfı’nın gönderdiği hesaba gönderildi.

Merih Berkan Yaşar, 18 milyon doları kişisel hesabına göndertti.

Para danışmanı şahsi hesabına

Ancak anılan gün, TEMA’nın hesabına gönderilen para ‘yanlışlık olmuş’ denilerek, bu süreçte ‘danışman’ olarak görevlendirilen Merih Berkan Yaşar’ın kişisel hesabına aktarıldı. Anılan paranın Yaşar’ın hesabına aktarılması için Sarıkaya’nın, o gün usulsüz bir takım işlemler yaptığı öne sürüldü.

Şikayet eden de sanık oldu

Para Yaşar’ın hesabına geçtikten sonra, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili ise gelişme olmadı. Rifat Sarıcaoğlu (63) 2 Kasım 2016’da görevinden istifa etti; 8 Kasım’da ise Merih Berkan Yaşar (75), Nur Sarıkaya (48) ile TEMA Almanya Vakfı’nın dönemin başkan ve başkan yardımcısı olan Cengiz Hayati Önel (65) ile Gülay Yaşın (55) hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir süre sonra YÖK de, suç duyurusunda bulundu. Ortaya çıkan yeni belgeler sonrası Sarıcaoğlu da sanık konumuna geldi.

"İspanya ve Londra'da sorgulandım"

Yapılan yargılamada sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Yaşar, hesabına gelen para ile 7 bölgede ağaç dikimi için sözleşmeler yaptığını söyledi. Yaşın ve Önel ise, olay ile bir ilgilerinin olmadığını kaydetti. Sarıkaya ise, paranın Yaşar’ın hesabına aktarılması talimatını Sarıcaoğlu’ndan aldığını söyledi. Sarıcaoğlu ise ifadesinde olayla ilgili İspanya ve Londra’da saatlerce sorgulandığını söyledi.

75'er milyon da para cezası

Yapılan yargılama sonrası mahkeme 5 sanığa da ‘dolandırıcılık’ suçundan ceza verdi. Her bir sanığa 4 yıl 2 ay hapis 75’er milyon TL de adli para cezası verildi. Yerel mahkeme kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de onadı. Karar 1 Haziran 2023’te kesinleşti. Kararın infazı için süreç başladı.

18 milyon dolarlık 'bağışın' yapılmasının nedenlerinden biri de EÜAŞ'a ait Eyüp'teki kampüs binalarının kullanım hakkının uzatılması amacıydı.

"Milyonluk Porsche'u sevgilisine verdi" iddiası

ÖTE yandan mahkemede dinlenen bir tanık ise ilginç bilgiler verdi. Bir dönem, Gülay Yaşın’ın özel şoförü olarak çalışan E. Ö. özetle “Gülay Yaşın, haftada 2-3 kez Melih Berkan Yaşar ve bu kişinin sevgilisi F. Y. Ç. ile görüşüyordu. Yaşar, Maserati marka araç kullanıyordu. Porsche marka aracını ise sevgilisi adına tescil etti. Gülay Yaşın, şu an ikamet ettiği evi nakit para ile aldı. Yaşar’ın kendisine para yardımında bulunduğunu söyledi. Yine Ekim 2014’te Göktürk’te bir ofis aldı. Ekim 2015’te ise annesi adına Göktürk’te bir daire aldı. Kasım 2015’te ise kardeşi G. Yaşın adına Ataşehir’de bir ev aldı. Daha önce annesinden borç para alan Gülay Hanım, 2015 yılı içinde annesine 150 bin TL para ve çok sayıda altın verdi” dedi. Yaşın ise, E. Ö.’nün kendisine husumet beslediğini söyledi.

AYM'ye başvuruldu

Gülay Yaşın ve Cengiz Hayati Önel’in avukatı Ali Kemal Atçeken, kararın müvekkilleri yönünde hatalı olduğunu kaydederek “Karara karşı, yargılamanın yenilenmesi yoluna başvuruldu. AYM nezdinde bireysel başvurular yapıldı” dedi. Olayın hukuki bir ihtilaf olduğunu savunan Av. Atçeken “Müvekkillerin bu hukuki uyuşmazlık sebebiyle üniversitenin kurumsal kişiliği tarafından ibra edilmiş” ifadelerini kullandı.

