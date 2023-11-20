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Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil! Ahmet Hakan Gazze'deki çocuk katliamına isim koydu

Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil! Ahmet Hakan Gazze'deki çocuk katliamına isim koydu

İSRAİL Gazze'deki katliamlarına devam ederken, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gazze'de İsrail'in yaptıklarını tarihteki 'Yahudi Soykırımı'na benzetti ve ekledi: Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil...

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İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırım 45. günde de devam ediyor. Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bine ulaştığını duyurdu. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırıma Hürriyet yazarı Ahmet Hakan isim koydu.  İşte Ahmet Hakan'ın "Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil" başlıklı yazısı:

Yahudi Soykırımı’nın eşsiz bir benzeri

Yahudi Soykırımı’nın tarihteki başka katliamlarla karşılaştırılmasına öteden beri sert tepki gösterilir.
Tepki gösterenler, Yahudi Soykırımı’nın benzersiz olduğunu söylerler.
Bu görüşü savunan Alman tarihçi Eberhard Jackel, şöyle diyor:
“Nazilerin Yahudileri katletmesi benzersizdi.
Çünkü daha önce hiçbir devlet, sorumlu liderinin yetkisiyle...
"Yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil olmak üzere belirli bir insan grubunu mümkün olduğunca bütünüyle öldürmeye karar vermemiş, bunu ilan etmemiş ve ardından bu kararı devletin elindeki tüm güç araçlarıyla uygulamaya koymamıştı.”
Alman tarihçinin tarif ettiği katliam, İsrail’in şu anda yaptığı katliama ne kadar da benziyor değil mi?
O halde şöyle söylemenin tam sırası:
Artık Yahudi Soykırımı, biricik ve benzersiz değil. Çünkü İsrail’in Gazze’de yaptığı, Yahudi Soykırımı’nın eşsiz bir benzeridir.

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