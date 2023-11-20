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Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar! Tadic asist yaptı Sırbistan finalleri garantiledi

Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar! Tadic asist yaptı Sırbistan finalleri garantiledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftası 9 maçla başladı. Sırbistan, grubunu ikinci bitirerek finallere katılmayı garantilerken Fenerbahçeli Dusan Tadic 2-2 biten Bulgaristan maçında asist yaptı.

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EURO 2024 Elemelerinin son haftasının ilk gününde; A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

F Grubu'nda Belçika'nın, konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 yendiği maçta, Lukaku 4 gol kaydetti. Bu galibiyetle Belçika, grubu lider bitirdi.

G Grubu'nda Macaristan, konuk ettiği Karadağ'ı 3-1 yenerek grubu lider bitirirken Sırbistan ise evinde Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak, grubu ikinci sırada bitirdi ve finallere yükseldi. Sırbistan'da Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic, 90 dakika oyunda kalarak bir asist kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İskoçya-Norveç: 3-3

İspanya-Gürcistan: 3-1

F Grubu:

Belçika-Azerbaycan: 5-0

İsveç-Estonya: 2-0

G Grubu:

Macaristan-Karadağ: 3-1

Sırbistan-Bulgaristan: 2-2

J Grubu:

Portekiz-İzlanda: 2-0

Bosna Hersek-Slovakya: 1-2

Lihtenştayn-Lüksemburg: 0-1

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