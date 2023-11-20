BIST 7.968
DOLAR 28,75
EURO 31,41
ALTIN 1.829,50
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi, şimdi de İstanbul da ofis arıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi, şimdi de İstanbul da ofis arıyor

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultayın ardından görüştüğü ve aralarında MYK üyelerinin de bulunduğu CHP'lilerin sayısı 100'ü aştı. Öte yandan Ankara'da ofis açarak gündeme oturan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da ofis arayışına girdi.

Abone ol

CHP Kurultayı'nda 13 yıllık koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında eski milletvekillerinden mevcut genel başkan yardımcılarına kadar pek çok siyasi yer alıyor. Partinin atması gereken adımları tek tek anlattığı öğrenilen Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da temaslarda bulunuyor.

"Buradayım" mesajı

Sabah'ın haberine göre Ankara'da ofis açarak 'Buradayım' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı da yer alıyor. Kurultay sonrası siyasetten elini ayağını çekmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, öngörüleri boşa çıkardı.

Ankara'dan sonra İstanbul

Önce Ankara'da ofis açarak gündeme oturan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da ofis arayışına girdi. Kuracağı vakıf çatısı altında siyasi çalışmalar yapmaya hazırlanan CHP'nin devrik lideri, partililerle de bağını koparmadı.

Kurultay yenilgisi sonrası hem telefonla hem de birebir 100'ü aşkın CHP'li ile görüşen Kılıçdaroğlu, konuşmalarında partinin benimsemesi gereken yol haritasını da detaylarıyla anlatıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımında yer alan 3 isim, genel başkanlık seçiminde Özel'e karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gözde üniversitede film gibi dolandırıcılık! 18 milyonluk vurgunda karar verildi
Gözde üniversitede film gibi dolandırıcılık! 18 milyonluk vurgunda karar verildi
Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil! Ahmet Hakan Gazze'deki çocuk katliamına isim koydu
Yahudi Soykırımı artık benzersiz değil! Ahmet Hakan Gazze'deki çocuk katliamına isim koydu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar! Tadic asist yaptı Sırbistan finalleri garantiledi
Euro 2024 elemeleri toplu sonuçlar! Tadic asist yaptı Sırbistan finalleri garantiledi
İYİ Parti'nin 132 milyon lirasına ne oldu? Milletvekillerinden para istendi! Ümit Dikbayır resti çekti
İYİ Parti'nin 132 milyon lirasına ne oldu? Milletvekillerinden para istendi! Ümit Dikbayır resti çekti
Çorumda 28 yaşındaki genç kızdan acı haber! Didem kalbine yenildi...
Çorumda 28 yaşındaki genç kızdan acı haber! Didem kalbine yenildi...
 Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 küçük kardeş 1.5 metre çamurun altında kaldı
 Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 küçük kardeş 1.5 metre çamurun altında kaldı
İsrail Endonezya Hastanesi'ni vurdu! Filistinlilere yönelik soykırım 44. günde de devam ediyor
İsrail Endonezya Hastanesi'ni vurdu! Filistinlilere yönelik soykırım 44. günde de devam ediyor
Son dakika! Türkiye'yi fırtına ve sağanak vurdu! 4 kişi öldü, 13 kişi kayıp! Okullar tatil edildi...
Son dakika! Türkiye'yi fırtına ve sağanak vurdu! 4 kişi öldü, 13 kişi kayıp! Okullar tatil edildi...
Engin Balım bombaladı: Özgür Özel ofsayta düştü!
Engin Balım bombaladı: Özgür Özel ofsayta düştü!
Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir'de korkutan deprem!
10 yıl önce eşini boğa saldırısı sonucu kaybeden adam, aynı şekilde can verdi
10 yıl önce eşini boğa saldırısı sonucu kaybeden adam, aynı şekilde can verdi