Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi, şimdi de İstanbul da ofis arıyor

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurultayın ardından görüştüğü ve aralarında MYK üyelerinin de bulunduğu CHP'lilerin sayısı 100'ü aştı. Öte yandan Ankara'da ofis açarak gündeme oturan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da ofis arayışına girdi.

Abone ol

CHP Kurultayı'nda 13 yıllık koltuğunu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında eski milletvekillerinden mevcut genel başkan yardımcılarına kadar pek çok siyasi yer alıyor. Partinin atması gereken adımları tek tek anlattığı öğrenilen Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da temaslarda bulunuyor.

"Buradayım" mesajı

Sabah'ın haberine göre Ankara'da ofis açarak 'Buradayım' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında mevcut genel başkan yardımcıları Mehmet Tüm, Aylin Nazlıaka ve Koza Yardımcı da yer alıyor. Kurultay sonrası siyasetten elini ayağını çekmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, öngörüleri boşa çıkardı.

Ankara'dan sonra İstanbul

Önce Ankara'da ofis açarak gündeme oturan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da ofis arayışına girdi. Kuracağı vakıf çatısı altında siyasi çalışmalar yapmaya hazırlanan CHP'nin devrik lideri, partililerle de bağını koparmadı.

Kurultay yenilgisi sonrası hem telefonla hem de birebir 100'ü aşkın CHP'li ile görüşen Kılıçdaroğlu, konuşmalarında partinin benimsemesi gereken yol haritasını da detaylarıyla anlatıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A takımında yer alan 3 isim, genel başkanlık seçiminde Özel'e karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.