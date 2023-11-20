Arjantin'de seçimleri ülkede para birimi doları vaaden Javier Milei kazandı

Sıklıkla ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a benzetilen, seçim kampanyalarına da elektrikli testere ile katılan aşırı sağcı Javier Milei, Arjantin'de ikinci turu dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı.

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Arjantin'de ikinci turu dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı aday Javier Milei kazandı. Oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sını Milei, yüzde 44'ünü ise Ekonomi Bakanı Sergio Massa aldı.

İktidardaki Peronist Parti'nin adayı olan Massa, ilk sonuçların belli olmasının ardından La Libertad Avanza (Özgürlük Gelişimi) Partisi'nin adayı Milei'yi arayarak tebrik etti.

Seçim zaferi sonrası başkent Buenos Aires'te destekçilerine hitap eden Milei, "Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor. Bugün Arjantin'in gerilemesinin sonu. Çöküş modelinin sonu geldi. Geri dönüş yok" dedi ve ekledi:

"Arjantin, dünyadaki asla kaybetmemesi gereken yerine geri dönecek. Daha iyi bir dünyanın inşasına yardımcı olmak için özgür dünyanın tüm uluslarıyla omuz omuza çalışacağız."

Javier Milei ise seçim kampanyasında, Arjantin'in ekonomik sorunlarını radikal çözümlerle aşmayı vadetmişti.

Merkez Bankası'nı kapatma sözü verdi

Milei'nin vaatleri arasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmak da var.

Arjantin Merkez Bankası’nı “dünyanın en büyük çöplüğü” olarak nitelendiren Milei, 3 ay önce Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Merkez Bankaları dört kategoriye ayrılır. Biri Fed (Amerikan Merkez Bankası) gibi kötü olanlar, diğeri Latin Amerika’dakiler gibi çok kötü olanlar, korkunç kötü olanlar ve Arjantin Merkez Bankası” demişti.

Arjantin’in borçlarını ödemesini ve ülke ekonomisinin temerrüde düşmesini engellemeyi hedeflediğini vurgulayan Milei, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde zarar eden kamu şirketlerini özelleştireceğini söylemişti.

2021'den beri kongre üyesi olan Milei; sağlık sistemini özelleştirmek, vergileri ve kamu harcamalarını büyük oranda azaltmak; sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmak, kürtaj haklarını sınırlamak, silah kontrolü ve organ nakli yasalarını gevşetmek istiyor. Devlet okullarında toplumsal cinsiyet ve kimlik konularında eğitim verilmesine karşı çıkan Milei, iklim değişikliğini de inkar ediyor.

Yeni Trump

Milei, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya benzetilmişti.Trump, eski televizyon yorumcusu Milei'yi kutladı, kendi seçim sloganına atıfla onun "Arjantin'i yeniden büyük bir ülke yapacağını" söyledi.