Kayıp 12 gemicinin isimleri belli oldu! Gemi Zonguldak'ta mendireğe çarpıp battı

ZONGULDAK'ta dün fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen Türk bayraklı 'Kaftametler' isimli geminin mendireğe çarparak battığı öğrenildi. İrtibat kesilen 12 Türk gemicinin de isimleri belli oldu.

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Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan bir gemi fırtına nedeniyle Zonguldak'taki Ereğli Limanı'na sığınmış, daha sonra tekrar denize açılınca irtibat kesilmişti. Gemide görevli personelin isimleri belli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır" dedi.

İşte gemideki mürettebatın isimleri

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2'nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.

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