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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

CHP'de gözler aday seçiminde: Antalya'da 2 isim Muhittin Böcek'in önünde

CHP'de gözler aday seçiminde: Antalya'da 2 isim Muhittin Böcek'in önünde

31 Mart 2024 seçimlerine doğru giderken, CHP belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceği netleşmeye başladı. Seçimlerde kritik bir öneme sahip Antalya Büyükşehir Belediyesi için Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi düşük ihtimal olarak görülüyor.

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CHP MYK, haftalık toplantısında yerel seçim konusunu ele alacak. CHP aynı zamanda, mevcut yönetiminde oldukları şehirler ve ilçelerde memnuniyet anketi de yaptırıyor. Kulislere yansıyan iddialara göre, seçimlerde kritik bir öneme sahip Antalya Büyükşehir Belediyesi için Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi düşük ihtimal olarak görülüyor.

Antalya'da Ümit Uysal ve Turgay Genç isimleri önde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in anketlerde Muhittin Böcek’in önünde olduğu ifade ediliyor. CHP, önceki seçimlerde alamadıkları birçok şehri de kazanma iddiasında.

AK Parti için Antalya'da hangi isimler konuşuluyor

Öte yandan AKP’nin ise Antalya’da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan veya bir ilçe başkanı ile yarışa gireceği konuşulanlar arasında.

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