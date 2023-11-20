Özlem Öz'ün Umre çekilişini kazanan kişiye gönderdiği para bu mu? Feyza Altun paylaştı

Avukat Feyza Altun'un hedefinde olan Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine dair yeni iddialar gündeme geldi. Altun, lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerine çeken Öz çiftinin yaptığı umre çekilişinde kazanan takipçisine 10 bin TL gönderdiğini yazdı.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti gündemden düşmüyor. Her ne kadar iddiaları yalanlasalar da avukat Feyza Altun bu çifte 'Tayyargil' diyerek bazı iddialarda bulunmaya devam ediyor.

Öz çiftinin yaptığı umre çekilişini kazanan kadının ise hamile olduğunu söyleyen Feyza Altun, kadının yalnızca bir kişinin ücreti karşılandığı için gitmediğini duyurdu.

Umre fiyatları kişi başı ortalama 40-50 bin TL