Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi AK Parti 5 artı 1 için iki formül hazırladı! Meclis'e gelecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya dönüşü cumhurbaşkanlığı seçimi için "50+1 şartının değişmesi isabetli olur” çıkışının ardından AK Parti iki farklı formül hazırladı. AK Parti’de, aile ve başörtüsü düzenlemeleriyle birlikte mini anayasa paketinde yer verilmesi planlanan “50+1” değişikliğiyle ilgili ‘40+1’ ya da ‘en çok oyu alan seçilsin’ seçeneklerinin tartışıldığı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda adaylardan birinin geçerli oyların yüzde 50’sinden bir oy fazlasını almasını zorunlu kılan kural değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya dönüşü 50+1’in değişip değişmeyeceği sorusuna "değişmesinin isabetli olacağı" cevabını verdi. Erdoğan, “Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..” dedi.

Yeni anayasa zor, mini paket gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına muhalefet tepki gösterirken, gözler AK Parti ve MHP'ye çevrildi. Seçim sistemiyle ilgili değişikliğin bir süredir yürütülen ‘sivil anayasa’ çalışmaları çerçevesinde yapılması gündemde. AK Partili hukukçu kurmaylar, yeni anayasa çalışmalarının süreceğini ancak referandum için gerekli 360 oyun şu anda Meclis’te bulunmasının zor olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle mini bir değişiklik paketiyle sürecin daha kolay yürütülebileceği görüşünü savunuyor.

AK Parti'nin masasındaki iki seçenek

Bu kapsamda, mini Anayasa değişikliği paketinde 50+1 yerine, “40+1” ya da “en çok oyu alan seçilsin” seçenekleri üzerinde durulduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adaylığında iki dönem kuralıyla ilgili herhangi bir değişikliğin olmayacağı kaydedilen söz konusu pakette, aile ve başörtüsü düzenlemelerinin de yer alacağı öğrenildi. AK Parti’nin bu konuda partileri ziyaret edeceği, özellikle İYİ Parti ile uzlaşı arayacağı ifade edildi.