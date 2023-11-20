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Özgür Özel CHP'nin oy oranını açıkladı! "Önümüzdeki 4 yıl AKP'ye katlanmak..."

Özgür Özel CHP'nin oy oranını açıkladı! "Önümüzdeki 4 yıl AKP'ye katlanmak..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partide yaşanan değişimin seçmende olumlu bir hava yarattığını belirtti. Yerel seçimlerdeki oy oranını yukarıya çıkaracaklarını açıkladı.

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CHP Lideri Özgür Özel, BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir ve muhabir Hüseyin Şimşek’in sorularını yanıtladı. Özel, yaklaşan yerel seçimler ve CHP’nin gelecek seçim dönemleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

AK Parti seçmeninin bile CHP’deki değişimden etkilendiğini kaydeden CHP Lideri Özel, "Dört yıl daha AKP iktidarına katlanmak istemeyen bütün seçmenin sandığa gelip muhalefete destek vermesi gerekiyor. Toparlanan bir muhalefet olacağız. Yerel seçimlerde elde edilecek bir başarı, psikolojik üstünlüğün muhalefete geçmesine neden olacak. 4 yıl seçim yapmadan duramazlar. Ben önümüzdeki 4 yıllık sürecin sonunda CHP’nin oylarını yüzde 35’in üzerine çıkaracağını düşünüyorum." dedi.

Özgür Özel’in BirGün’e yaptığı değerlendirmeler şöyle:

‘‘Dört yıl daha AKP iktidarına katlanmak istemeyen bütün seçmenin sandığa gelip muhalefet destek vermesi gerekiyor. Toparlanan bir muhalefet olacağız. Yerel seçimlerde elde edilecek bir başarı, psikolojik üstünlüğün muhalefete geçmesine neden olacak. İktidar, dört yıl seçim yapmadan duramaz. Ama o 4 yıllık süre seçimsiz de geçse bizim partiyi büyütmemizin önünde bir engel yok. Bence demokrasinin önündeki en büyük engel, sürekli seçim fırtınasına maruz kalmış olmak. O zaman partiler cesurca adımlar atmak yerine, ‘Seçim var şimdilik o da beklesin bu da beklesin’ noktasına geliyor. Ben önümüzdeki 4 yıllık sürecin sonunda CHP’nin oylarını yüzde 35’in üzerine çıkaracağını düşünüyorum.’

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