Deniz Akkaya'dan fenomenlere düzenlenen operasyonlara destek: Toplumdaki adalet duygusu arttı

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya fenomenleri Dilan-Engin Polat çifti ile Bahar-Nihal Candan kardeşlerin “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklandığı operasyonlara destek verdi.

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Deniz Akkaya, "Sosyal medya fenomenlerinin bu ışıltı yaşamları, insanları aşağılayan söylemleri, toplumda infial duygusu yaratmıştı. Bu operasyonlarla, toplumdaki adalet duygusunu artırdı" dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Akkaya, “2 yıldır ben zaten bu insanlara dikkat çekmeye çalışıyordum. Uzun süre de mücadele ettim. Operasyonların başlamasını çok önemli buluyorum. Bence devlet uzun süre bu fenomenleri takip ediyordu. Bakın, ben hem çok milliyetçi hem de devletçi bir kadınım. Devlet gücünü bu operasyonda da gösterdi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya çok güveniyorum. Bakanımız, o kadar güzel devam ettiriyor ki operasyonları, sonuna kadar gidileceğine de inancım tam. Sosyal medya fenomenlerinin bu ışıltı yaşamları, insanları aşağılayan söylemleri, toplumda infial duygusu yaratmıştı. Bu operasyonlarla, toplumdaki adalet duygusunu artırdı. İnsanların yüzüne tüküren fenomenlere karşı hümanist yaklaşmıyorum. Onlara karşı çok daha serttim” diye konuştu.

"Hacı Sabancı evinin önünde bisiklete bindi diye kıyameti koparıyorlar ama..."

Bundan dolayı sosyal medya hesabının üçüncü kez kapatıldığını belirten Akkaya, “Hacı Sabancı evinin önünde bisiklete bindi diye kıyameti koparıyorlar ama bu fenomenler para saçarken ses çıkarmayanlar var. Uzun süre bunlara tepki gösterilmedi. Bu fenomenler yüzünden toplumsal psikoloji bozuldu, depresyona sürüklendi insanlar” ifadelerini kullandı.

“Kara para işinde FETÖ'nün de parmağının olduğunu düşünüyorum”

Sosyal medyada gösterdiği tepkiler nedeniyle tehditler aldığını söyleyen Akkaya, “Doğruları söylediğim için bedel ödeyeceksem, öderim. Kendimi en kötüsüne de hazırladım. Ne mafyadan ne de bu fenomenlerden korkmuyorum... Kara para işine buluşanların çoğu dipten gelen, kaybedecek bir şeyi olmayan profiller. Ben kara para işinde FETÖ'nün de parmağının olduğunu düşünüyorum. Operasyonlar devam ettikçe her şey ortaya çıkacaktır” sözlerini kaydetti.

"Gülben Ergen birçok fenomenle samimi görüntü paylaştı, bunlara ihtiyacı yok!"

“Gülben Ergen, Dilan Polat gibi birçok fenomenle sosyal medyada samimi görüntüler paylaştı” diyen Akkaya, şöyle devam etti:

“Gülben Ergen gündemde kalma bağımlılığı yüzünden bu tiplerden medet umuyor. Yani ben Gülben Ergen'i ondan daha çok düşünerek bunu eleştiriyorum. Ergen'in bunlara ihtiyacı yok ki. Zaten marka bir isim. Neden onların sosyal medyadaki etkileşimi yüzünden onlarla ilişki kuruyor. Etkileşim alacağım diye açtığı kreşe fenomenin adını verdi. Bir sürü önemli isim varken, bunu koymak da doğru değil. Bu kadar olay olmuş, hâlâ koruyor fenomenleri. Bu saatten sonra korumak mantıklı bir davranış olmaz.”