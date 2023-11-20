'Konya'yı fuhuştan kurtaralım' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete İsrail soruları...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Konya’yı fuhuştan, uyuşturucudan temizleyeceğiz. Konya için yeni bir başlangıç lazım" dedi. Hükümetin Gazze politikasını da eleştiren Davutoğlu, "İsrail'e borcunuz yoksa Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor? İsrail'e borcunuz yoksa Mersin'den Antalya'dan giden gemiler Hayfa Limanı'na niye gıda ve diğer ürünleri taşıyor” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya İl Başkanlığı’nın 2’nci Olağan Kongresi'nde memleketi Konya ile ilgili şok iddialarda bulundu. Hükümeti de İsrail'e halen mal satmakla suçlayan Davutoğlu, İsrail'e gönderilen gemileri sordu. Hükümetin İsrail politikasını eleştiren Ahmet Davutoğlu "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim İsrail'e borcumuz yok. Dolayısıyla verecek bir hesabımız yok demesini doğru buluyor ve alkışlıyorum" deyip şöyle devam etti:

Erdoğan'a İsrail soruları...

"Ama aynı cumhurbaşkanına birisi kalkıp şu soruyu sorarsa İsrail'e borcunuz yoksa Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor? İsrail'e borcunuz yoksa Mersin'den Antalya'dan giden gemiler Hayfa Limanı'na niye gıda ve diğer ürünleri taşıyor. Çimento, demir niye gidiyoruz İsrail'e? maalesef o sözü alkışlarken şu soruyu da soruyorum. İsrail uçaklarının kullandığı yakıt eğer bizden gidiyorsa İsrail askerlerinin beslendiği gıda. Bizden gidiyorsa, İsrail yerleşimcilerinin yaptığı konutların çimentosu demiri bizden gidiyorsa yazıklar olsun size. Biz alkışlamayı da biliyoruz, hesap sormayı da biliriz.”

2 şiir bir marş, 2 ayet, bir hadis okuyana...

"Konya’yı uyuşturucudan silip temizleyeceğiz Allah’ın izniyle" diyen Davutoğlu, "Artık uyanın. Gözünüzü açın. 2 şiir bir marş okuyanların, 2 ayet, bir hadis okuyanın millet davası olduğunu düşünmeyin. Bakın ne çıkarı var. Ceplerini dolduranlara bakın. Dinle maneviyatla sizi aldatmasınlar. Onların meselesi ceplerini, iktidarlarını korumaktır. Konya’yı fuhuştan, uyuşturucudan temizleyeceğiz. Konya için yeni bir başlangıç lazım. Bunu bütün partilerden rica ediyorum. Konya için birleşme çağrısında bulunuyorum. Geçmişi bir kenara bırakalım. Küçük hesaplar yapmayalım” dedi.