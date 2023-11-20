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Davinson Sanchez'in başı dertte! Mafya peşine düştü, ölüm tehditleri yağıyor

Davinson Sanchez'in başı dertte! Mafya peşine düştü, ölüm tehditleri yağıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Brezilya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta hem performansı hem de rakip futbolcu Vinicius Junior'ı sakatlamasıyla bir anda gündeme otururken yıldız oyuncunun ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.

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Brezilya basını, Real Madrid'in Sambacı yıldızını sakatlayan ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet veren, Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre; Brezilya mafyası, Vinicius'u sakatlayan Davinson'a bu müdahalesinden ötürü ölüm tehditlerinde bulundu.

Davinson'un kendisine yönelik tehdit mesajlarına cevap vermediği öğrenilirken, haberde Brezilya'da Davinson ile ilgili sosyal medyada sert paylaşımlar yapıldığı bilgisi de yer aldı.

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