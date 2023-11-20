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Türk Telekom, yarın deplasmanda Mincidelice JL Bourg'la karşılaşacak

Türk Telekom, yarın deplasmanda Mincidelice JL Bourg'la karşılaşacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Türk Telekom, yarın Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk olacak.

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Ekinoks Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis takımına 93-86 yenilirken, Mincidelice JL Bourg ise sahasında Yunanistan ekibi Aris Midea'yı 72-65 yenmeyi başarmıştı.

Organizasyonda başkent temsilcisinin bir galibiyet, altı mağlubiyeti, Fransız ekibinin ise beş galibiyet, iki mağlubiyeti bulunuyor.

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