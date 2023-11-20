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Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oldu!

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oldu!

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ile Tunceli'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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Erzurum'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kent merkezindeki Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Kent merkezi yağışla beyaza büründü.

Kars

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.


Kars-Iğdır kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sarıkamış ilçesinde de bitkiler ve ağaçlar karla kaplandı. Handere Geçidi'nde yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Ağrı'da etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı. Kar yağışının etkisiyle dağlık alanlar karla kaplandı.

Tunceli’de de yaklaşık 3 bin rakıma sahip Kırklar, Sülbüs, Zel ve Meydan dağlarının zirveleri beyaza büründü.

Sis bulutlarıyla kaplanan dağların sonbahar renkleriyle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

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