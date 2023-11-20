Altında yükseliş hız kesmedi! Son tahmin bomba, alım fırsatı var mı?

Altın fiyatları yatırımcısının gündeminde... Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altın son bir alım fırsatı verebilir. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?

Abone ol

Cuma günü yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında, 1825 liradan tamamladı.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından 1830 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 150 lira, Cumhuriyet altını da 12 bin 790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1980 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

"Altın borçlanmayın" uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tv100'de kaleme aldığı yazısında yatırımcıları uyardı:

Fizikî tarafta bin 875 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

1.850-1.875 lira aralığını takip edeceğim.

Bu hafta yine alım fırsatı verir. 1.850 liradan 2 bin liraya giden bir yolculuğa hazırlanın.

2024’de ilk hedefim 2 bin 500, devamında 2 bin 700 lira. Altın borçlanmayın!