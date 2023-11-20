Son dakika!.. İran'dan gözdağı! İsrail ve Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katar'dan rehine müjdesi...

İSRAİL, Gazze'deki soykırıma 45. günde de devam ederken, Katar'ın duyurduğu rehine anlaşması ve geçici ateşkesin bugün başlayacağı iddiası dünya gündeminin ilk sırasına oturdu. İsrail ve Hamas'tan konu ile ilgili peş peşe açıklamalar gelirken, İran ise 'yeni cepheler açılabilir' diyerek İsrail'e gözdağı verdi. İşte İsrail-Hamas savaşının 45. gününde yaşananlar...

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İsrail ve Hamas arasındaki savaş ve İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik soykırımı sürüyor. Katar tarafından duyurulan rehine anlaşması ve geçici ateşkesin bugün başlayacağı iddiası dünyada ilk gündem maddesi oldu. İsrail ve Hamas'tan konu ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İran ise 'yeni cepheler açılabilir' çıkışıyla İsrail'e gözdağı verdi.

İran Devrim Muhafızları'nın Eski Başkanı ve Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin başkanı Mohsen Rezaee, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam etmesi halinde 'yeni savaş cephelerinin' açılabileceği konusunda uyardı. Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El Mayadeen'e “Direniş ekseni gelecekte daha büyük bir rol oynayacak ve Siyonist rejim bu savaşta kesinlikle kaybedecek” dedi.

08:30 Katar: Esir takasında küçük prüzler kaldı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına ilişkin müzakerelerle ilgili konuştu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşen Al Sani, Borrell ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ele aldıklarını belirten Al Sani, görüşmede ayrıca "Gazze'de gerçekleşen soykırım, aç bırakma ve zorla yerinden etme"i de konuştuklarını söyledi. Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının yakında olacağına işaret eden Al Sani, "Hamas ile İsrail arasında bir esir takası için önümüzde sadece küçük zorluklar kaldı." diye konuştu.

06:20 İsrail ordusu Gazze hastanesini vurdu

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi. Saldırı sonucu en az 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Al Jazeera'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Endonezya Hastanesini kuşattı.

06:04 Kara harekatında 65 İsrail askeri öldü

İsrail Ordusu, dün Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerin daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'in kara operasyonundaki asker kaybı 65'e yükseldi

02:26 Hamas 'anlaştık' dedi, İsrail yalanladı

Hamas ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi, İsrail ise yalanladı. Üst düzey bir İsrailli kaynak, Hamas'tan bir kaynağın, ateşkesin Pazartesi günü başlatılması ve bazı rehinelerin serbest bırakılması yönünde Pazar günü anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiasını reddetti.

Ürdünlü el-Ghad gazetesi, Hamas'tan bir kaynağın, beş günlük ateşkesin Pazartesi sabahı saat 11.00'de başlayacağını ve İsrail hapishanelerindeki 50 Filistinli tutuklu karşılığında Hamas'ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılacağını söylediğini bildirdi.

Hamas'ın üst düzey üyelerinden İzzet el-Rişek Pazartesi sabahı erken saatlerde şunları söyledi: 'Bugün başlayacak bir takas anlaşmasıyla ilgili olarak medyanın Hamas'taki kaynaklara atfettiği haberlerin hiçbir gerçeği yok.'