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Radyo programcısı, nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı

Radyo programcısı, nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı

"Baydamar" lakaplı radyo programcısı Ersin Koçbuğ, nişanlısının eski kocasını silahla vurarak ağır yaraladı. Polise teslim olan Koçbuğ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay 15 Kasım akşamı Bakırköy Yeşilköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre radyo programcısı olan “Baydamar” lakaplı Ersin Koçbuğ bir süre önce Ebru M. ile nişanlandı. Durumu öğrenen nişanlısının eski eşi Mithat Şahin Ebru M’yi telefonla arayarak hakaret ve küfür etti.

Bir süre sonra Koçbuğ’u da arayan Şahin ona da küfürler etti ve konum göndererek görüşmek istediğini söyledi. İkili saat 22.00 sıralarında Yeşilköy sahilinde buluşarak tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Koçbuğ Şahin’in bacağına ve karın boşluğuna ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralı şahsı ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis merkezine giderek teslim oldu

Olay yerinden kaçan Koçbuğ ise bir süre sonra Bağcılar Güneşli Polis merkezine giderek teslim oldu. Burada ilk ifadesi alınan şahıs daha sonra çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ersin Koçbuğ’un daha önce de silahlı tehdit suçundan 2 yıl ceza aldığı ortaya çıktı.

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