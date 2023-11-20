Metin Uca'nın cenaze törenindeki tuhaflıklar! Gaffar Yakınca yazdı

Yazar Gaffar Yakınca, sunucu ve yazar Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen veda törenini yorumlayarak "Cenaze törenlerindeki semboller önemsenmeli ise rezalet, önemsemeye gerek yoksa yine rezalet." dedi.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca, dün defnedildi. Ancak ünlü sanatçının vedasında konuşulan olaylar çıktı.

Sağken yakılmak istendiğini dile getiren sanatçının sözlerinden yola çıkan iki kişi, cenaze namazının kılınmasına tepki gösterdi.

Uca'nın cenaze namazı kadar cumartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlene veda törenindeki görüntüler de tartışmalara yol açtı.

Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, "Bir tuhaf cenaze merasimi" başlıklı yazısında bu töreni değerlendirdi.

"Saçmalık derecesinde tuhaftı"

Yakınca tören için "Metin Uca’nın cenaze merasimi saçmalık derecesinde tuhaftı.Türk bayrağına sarılı halde bir tiyatro sahnesine yerleştirilmiş tabut, fonda Mozart’ın Türk Marşı, tabutu omuzlayan zabıtalar ve orta yerde dolanıp duran bir imam. Cenaze törenlerindeki semboller önemsenmeli ise rezalet, önemsemeye gerek yoksa yine rezalet." ifadelerini kullandı.

"Bayrağa sarılması yasak"

Tabutun Türk bayrağına sarılmış olmasının yasaya aykırı olduğunu yazan Yakınca, yakılmak istediğini söyleyen Uca'yı hatırlatarak, imamın bulunmasını eleştirenlere yazısında böyle seslendi:

"Çünkü işin bir ucu belediyelerin ücretsiz krematoryum (ölü yakma) hizmeti vermesine çıkar. İslam dininin egemen olduğu bir coğrafyada böylesi bir işe meşruiyet kazandırmak ne kadar doğrudur bu tartışılabilir. Ama öte yandan böylesi bir hizmet yoksa her vatandaş, belediyenin standart hizmetinden istifade eder. Peki dini tören bir belediye hizmeti midir? Evet öyledir. Standart belediye hizmeti olmayan ise zabıta tören kıtası ve Mozart’ın müziğidir. Belki asıl tartışmamız gereken nokta da burasıdır…"

Gaffar Yakınca'nın yazısının tamamı