BIST 7.958
DOLAR 28,75
EURO 31,43
ALTIN 1.829,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı!

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı!

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent girişinde durdurulan bir tırda gümrük kaçağı 28 bin 100 litre akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, sahte alkollü içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit ettikleri iş yeri ile bir ev ve araçta yaptıkları aramada 1100 sahte bandrol, 225 litre etil alkol, 106 alkol kiti, 7 şişe sahte alkollü içki ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen adreslerde, 6 bin 85 paket gümrük kaçağı sigara, 159 bin 600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 60 bin 900 doldurulmuş sigara, 76 kilogram kıyılmış tütün, 18 kilogram nargile tütünü, sigara üretiminde kullanılan 4 hava kompresörü, sigara üretiminde kullanılan 3 tütün sarma makinesi ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

Sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Selçuklu ve Karatay ilçesinde belirlenen adreslerde 13 cep telefonu ve 26 telefon aksesuarı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler 'kiralık' iddialarına yanıt verdi
Arda Güler 'kiralık' iddialarına yanıt verdi
Radyo programcısı, nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı
Radyo programcısı, nişanlısının eski eşine kurşun yağdırdı
Son dakika!.. İran'dan gözdağı! İsrail ve Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katar'dan rehine müjdesi...
Son dakika!.. İran'dan gözdağı! İsrail ve Hamas'tan ateşkes açıklaması! Katar'dan rehine müjdesi...
Fenomenin skandal ses kaydı çıktı! Parasını isteyen mağdura şok yanıt
Fenomenin skandal ses kaydı çıktı! Parasını isteyen mağdura şok yanıt
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı!
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı!
MSB, Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi
MSB, Gazzeli hastaların tahliyesi için Mısır'a uçak gönderdi
Instagram'da story (hikaye) süresi değişiyor
Instagram'da story (hikaye) süresi değişiyor
Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oldu!
Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oldu!
Türk Telekom, yarın deplasmanda Mincidelice JL Bourg'la karşılaşacak
Türk Telekom, yarın deplasmanda Mincidelice JL Bourg'la karşılaşacak
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Norveç'i konuk edecek!
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Norveç'i konuk edecek!
Alperen Şengün LeBron James'e karşı 4 saniye kala beraberliği sağladı ama yetmedi
Alperen Şengün LeBron James'e karşı 4 saniye kala beraberliği sağladı ama yetmedi
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı!
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı!