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Fransa, Gazze için yeni bir helikopter gemisi gönderdi

Fransa, Gazze için yeni bir helikopter gemisi gönderdi

Fransa'nın, yaralıların tedavisi için hastane hizmeti verecek şekilde düzenlenmiş yeni bir helikopter gemisini Gazze'ye gönderdiği bildirildi.

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, helikopter gemisinde 40 yatak, 2 ameliyathane, bir röntgen odası ve bir laboratuvar bulunduğunu, geminin özellikle Gazze'de durumu acil yaralı çocukların tedavisi için hizmet edeceğini kaydetti.

Gazze için hareket eden Dixmude isimli helikopter gemisinin birkaç gün içinde Mısır'a varması bekleniyor.

Fransa ayrıca bu hafta başında Gazze'ye 10 ton tıbbi malzeme taşıyan yeni bir yardım uçağı göndereceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, dün yaptığı telefon görüşmesinde, bölgeye yardımların hızlandırılması konusunda mutabık olduklarını açıklamıştı.

Fransa geçen ay Gazze için Tonnerre isimli helikopter gemisi göndermişti.

İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ve ağır sivil kayıpların yaşandığı Gazze'de sağlık hizmetleri durma noktasına gelirken, Fransa'nın gönderdiği gemiler yeterli yatak kapasitesine sahip olmadığı için muhalefet tarafından eleştiriliyor.

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