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Yola çıkacaklar aman dikkat! Bu seferler iptal

Yola çıkacaklar aman dikkat! Bu seferler iptal

Türkiye'de kendini göstermeye başlayan karlı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Marmara Bölgesini de etkileyen elverişsiz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün yapacakları bazı seferleri iptal etti.

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Marmara Bölgesi'ndeki soğuk, yağışlı ve rüzgarlı hava deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptalini açıkladı.

İşte BUDO VE İDO'nun iptal ettiği seferler

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

"09.45 Yenikapı - Yalova, 09.45 Yalova - Yenikapı, 12.00 Bursa - Kabataş, 17.15 Kabataş - Bursa, 18.00 Bursa - Kadıköy"

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