Metin Uca annesiyle aynı kaderi paylaştı Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan anlattı
Sunucu ve televizyon programcısı Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda cenaze töreni düzenlendi. Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan, "Annemi de hayatın garip bir cilvesi, tam taburcu edecekken abimde olduğu gibi kaybettik." dedi.
Ünlü televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Uca'nın tektikler sonucu boyun şah damarının tıkalı olduğu ortaya çıktı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, taburcu edilmesi beklenirken ani gelişen komplikasyonlar nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.
Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin sunuculuğunu Sunay Akın üstlendi. Mehtap Uca Erdoğan'ın, kardeşi için yazdığı mektubu okuduğu törende, Uca'nın yakın dostları da sahneye çıkarak anılarını anlattı. Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:
"Kardeşimin değerli dostları, bugün burada çok zor bir konuşma yapacağım. Ölüm haberini aldıktan sonra ona söyleyeceklerimi söyleyemedim. Şimdi sizin huzurunuzda bir mektup yazdım, o mektubu okumak istiyorum. Aynı trajik senaryoyu bir kez daha yaşadım. Tam yoğun bakım kapısında, seni alıp eski hayatımıza, güzel günlerimize ve neşemize kavuşacakken ellerimin arasından kayıp gittin. Tıpkı annemin vefatında birlikte yaşadığımız trajedi gibi. Annemi de hayatın garip bir cilvesi, tam taburcu edecekken abimde olduğu gibi kaybettik. O zaman seninle aynı acıyı, aynı şaşkınlığı, aynı isyanı paylaşmıştık.
"Annemle babama benim için de sarıl"
Ama bu sefer bu senaryoda beni çok yalnız bıraktın. Sevgili kardeşim, hastalığın boyunca hep çok güçlü durmaya, aklıma hiç kötü bir şey getirmemeye gayret ettim. O kadar çok sevenin, arkadaşın, dostun vardı ki onların dilekleri, senden gördükleri iyilikleri dile getirişleri bana güç verdi. Seninle tarifsiz bir gurur duydum. Hasta yatağında 'Bu çok kadar sevenin olduğunu bilmiyordum' dediğimde, dudaklarının arasından büyük bir gururla 'Ben biliyordum' demeni hiç unutmayacağım. Evet, sen kendinle gurur duymalısın, her faninin yakalayamayacağı büyük bir servete, yüreklere sahip olmuşsun. Sen milyonları güldüren adamsın. Hasta yatağında bana 'Söz veriyorum kardeşim, güleceğim' demen, kaderin yüzüme patlattığı okkalı bir tokat oldu. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Evet, sen bana söz verdin, güleceksin, cennetten bana hep gülümseyeceksin. Buna gönülden inanıyorum. Annemle babama benim için de sarıl."