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Fransa'da balo salonunu basan saldırganlar, 1 kişiyi öldürdü

Fransa'da balo salonunu basan saldırganlar, 1 kişiyi öldürdü

FRANSA'nın Drome bölgesindeki bir köyde kış balosu sırasında yaşanan şiddet olayında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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Le Figaro'nun haberine göre, Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında bir araya geldi.

Jandarma yetkilileri, kimliği belirsiz kişilerin balo salonunu basarak bıçakla köylülere saldırdığını, olayda 16 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan saldırganların siyasi ya da dini bir motivasyonla hareket etmediğini düşündüklerini belirtirken, olayı "kavga" olarak niteledi.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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