İran’dan İsrail’e gözdağı: Yeni cepheler açılabilir! Dünyanın gözü bu açıklamada

İsrail ve Hamas arasındaki gerilim devam ediyor. Rehine anlaşması ve geçici ateşkesin bugün başlayacağı iddiası bir numaralı gündeme oturdu. İsrail ve Hamas'tan konu ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İran ise 'yeni cepheler açılabilir' diyerek adeta İsrail'e gözdağı verdi.

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İran Devrim Muhafızları'nın Eski Başkanı Mohsen Rezaee, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam etmesi halinde 'yeni savaş cephelerinin' açılabileceği konusunda uyardı.

Şu anda Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin başkanı olan Mohsen Rezaee, Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El Mayadeen'e “Direniş ekseni gelecekte daha büyük bir rol oynayacak ve Siyonist rejim bu savaşta kesinlikle kaybedecek” dedi.