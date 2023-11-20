Vladimir Putin'in sağ kolu Peskov'un kızının lüks yaşamı tepki çekti
Ukrayna ile 1 yılı aşkın bir süredir savaş içinde olan Rusya'nın lideri Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Peskov'un kızının pırıltılı yaşantısı gündem oldu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, “Rus elitlerin” yaşantıları uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor…
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova’nın ülke dışında hiçbir lüksten kaçınmadığı yaşantısı gündem oldu.
Putin’in sözcüsünün genç kızının Rusya’ya uygulanan yaptırımlara rağmen lüks içindeki hayatı büyük tepki çekti.
25 yaşındaki genç kadın, sakin ve mütevazi bir hayat yaşadığını söylese de kişisel Instagram hesabı üzerinden sürekli özel jetlerde seyahat ettiği ve partilere katıldığı görülüyor.