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Zonguldak'ta batan gemide bir kişinin cansız bedeni bulundu! Bakan Uraloğlu açıkladı...

Zonguldak'ta batan gemide bir kişinin cansız bedeni bulundu! Bakan Uraloğlu açıkladı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak açıklarında batan Türk bandıralı geminin 12 mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldığını, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Zonguldak'ta fırtına sonucu mendireğe çarparak batan Türk gemisindeki 12 mürettebatla ilgili acı haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak açıklarında batan geminin mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldığını, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Uraloğlu, basın mensuplarına, dün Zonguldak açıklarında batan gemiye yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Ülkenin birçok kesiminde görülen yağışlar konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı yaptığını anımsatan Uraloğlu, "O uyarılarla beraber de gerekli bütün ulaşım noktalarında kara, demir, hava ve deniz yolunda ilgili taraflar uyarıldı." dedi.

Uraloğlu, uyarılar sonucu gerekli önlemlerin alındığını ancak Karadeniz'de iki gemide sıkıntı yaşandığını söyledi. Yüksek hızda esen rüzgar ve fırtınada Türk bayraklı bir geminin dün limana yanaşırken mendireğe çarparak dalgaların etkisiyle battığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

Bir arkadaşımızın cesedi bulundu

"Gemi, sabah saat 10.00 civarında uydu sistemlerinden acil çağrı verdi. Arkadaşlarımız olayı, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz takip etti ama o şartlarda oraya müdahale imkanı yoktu ve görüntüleriyle beraber geminin en son battığını tespit ettik. 12 personelin bulunduğu gemide bir arkadaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Diğerleriyle ilgili de arama çalışmaları devam ediyor."

Yabancı gemi sahile çarpıp bölündü

Yabancı bayraklı bir geminin yaşadığı sıkıntıyı da anlatan Uraloğlu, "O da sahile gelip birkaç defa çarptıktan sonra bölündü ancak içindeki mürettebat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, itfaiyenin, Kıyı Emniyetinin ve o bölgedeki kurtarma ekiplerinin müdahaleleriyle sağ salim çıkarıldı. Orada çok şükür bir can kaybımız yok. An itibarıyla da arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor."

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