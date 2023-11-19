Kış sert geldi! AFAD'dan 72 ile birden uyarı! Bugün başladı yarın daha fena

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.