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İsrail'in katliamına destek veren Biden'ın oyları düştü

İsrail'in katliamına destek veren Biden'ın oyları düştü

İsrail'in Gazze'ye başlattığı katliamlar destek veren ABD Başkanı Joe Biden'ın oy oranı yüzde 40 düştü.

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İsrail'in Gazze'ye başlattığı katliamlara destek veren Joe Bıden'in oyları yüzde 40 oranında düştü. 

Ankete katılanların %57'sinin Biden'ın ABD başkanı olarak gösterdiği performansı onaylamadığı da eklendi. Ayrıca anket, Eylül ayına göre 8 puanlık bir düşüşle yalnızca %33'ün Biden'ın dış politikasından yana olduğunu gösterirken, Demokratların %30'u da dahil olmak üzere seçmenlerin %62'si, başkanın dış politika tutumundan memnun olmadıklarını söylüyor.

Ankete göre seçmenlerin görüşleri büyük ölçüde ABD Başkanı'nın İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik yaklaşımından etkilendi. Biden'ın zayıflayan konumu, çoğu İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşta çok ileri gittiğine inanan Demokratlar arasında en çok dikkat çekiyor. Ankette, memnuniyetsizliğin en çok 18 ila 34 yaş arasındaki seçmenlerde görüldüğü ve bunların yüzde 70'inin Biden'ın çatışmaya ilişkin politikasını onaylamadığı belirtildi.

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