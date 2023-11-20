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Setur, 2024 erken rezervasyon kampanyasını başlattı

Setur, 2024 erken rezervasyon kampanyasını başlattı

Koç Grubu şirketlerinden Setur, merakla beklenen 2024 erken rezervasyon kampanyasını başlattı.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, Setur, tatil severlerin merakla beklediği erken rezervasyon kampanyasını duyurdu. Setur, 4 Aralık 2023’e kadar sürecek kampanya kapsamında yüzde 50’ye varan indirimler yanı sıra erteleme ve taksit imkanları gibi birbirinden avantajlı imkanlar sunuyor.

Tatil rezervasyonlarını çok avantajlı fiyatlarla erkenden garanti altına alan kampanya kapsamında, tatilseverler seçili otellerde yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Ayrıca World’e özel 4 ay taksit erteleme ve vade farksız 7 taksit imkanı tatil rezervasyonlarını kolaylaştırıyor.

Müşteri memnuniyeti odağı ile fark yaratan Setur, öngörülmeyen durumlara karşı da tatil severlerin yanında yer alıyor. Tatil başlangıcına 72 saat öncesine kadar gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinde kesintisiz para iadesi yapılabiliyor. Setur’un erken rezervasyon kampanyası hakkında detaylı bilgi ve taksit seçenekleri setur.com.tr’den alınabiliyor.

Hayallerdeki tatil için erken rezervasyon

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz, Setur olarak tatil severlere değer katan hizmet ve çözümler sunmaya odaklandıklarını belirterek 2024 erken rezervasyon kampanyası hakkında, "Son yıllarda artan yurt dışı misafir sayısı, fiyatlarda görülen değişkenlik, tatil planlarının benzer tarihlerde değerlendirilmesi gibi unsurlardan ötürü hayal edilen tatil için planlamaları önceden yapmak büyük önem taşıyor. Bu noktada Setur olarak misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlarken güven ve müşteri odaklı süreçler tasarlıyoruz. Tatilseverlerin merakla bekledikleri erken rezervasyon kampanyamızla, tüm misafirlerimizi arzu ettikleri tatil olanakları ile buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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