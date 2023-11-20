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Arda Güler 'kiralık' iddialarına yanıt verdi

Arda Güler 'kiralık' iddialarına yanıt verdi

Real Madrid'e sezon başında rekor bedelle transfer olan Arda Güler, kiralık gönderileceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. Ayrıca milli futbolcunun 2 hafta içinde iyileşip sahalara döneceği kaydedildi.

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Sezon başında bonuslarla beraber 30 milyon euroya Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle henüz forma giyemedi.

"2 hafta içinde iyileşecek"

Akşam'ın haberine göre, yaklaşık 4 aydır sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in 2 hafta içinde sahalara döneceği kaydedildi.

"Yüzde 100'ünle oynaman gerek"

Milli futbolcuya Türkiye ve İspanya arasındaki farklar sorulduğunda "İdmanlarda inanılmaz bir tempo var. Yüzde 100'ünle oynaman gerekiyor. Takımda çok önemli isimler var" yanıtını verdi.

Öte yandan Arda'nın Fenerbahçe'ye ya da başka bir takıma bu sezon kiralık olarak gitmeyi düşünmediği, Real Madrid cephesinde de böyle bir gündemin olmadığı aktarıldı.

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