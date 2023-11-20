Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Tıbbi Kuvvetler Komutanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Tıbbi Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Tetiana Ostashchenko'yu görevden aldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin askeri sağlık sisteminde değişikliğe gitti.

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Silahlı Kuvvetler Tıbbi Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Tetiana Ostashchenko'nun görevden alındığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, "Umerov ile gerçekleştirdiğimiz bugünkü görüşmede önceliklerimizi belirledik. Sonuçlar için çok kısa bir süre kaldı. Daha fazla değişiklik için hızlıca hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ostashchenko'nun yerine Anatoliy Kazmirchuk'un getirildiğini açıkladı.