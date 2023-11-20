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Adalet Bakanı Tunç'tan Meral Akşener'e çağrı! Fuhuş oteli işleten emniyet müdürü kim?

Adalet Bakanı Tunç'tan Meral Akşener'e çağrı! Fuhuş oteli işleten emniyet müdürü kim?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Otel işleten emniyet müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesinde yetiştirme yurdunda kalan kızlar çalıştırılıyor" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrı yaptı. Tunç'tan Ogün Samast hakkındaki yeni iddianameyle ilgili de açıklama geldi.

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"Oteli olan polis müdürleri var" diyen İYİ Parti lideri Akşener, o otellerde fuhşun da ötesine geçilerek "devletin yetiştirme yurtlarında barının kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını" iddia etti. Akşener, "Bir konu daha var; eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor." dedi.

Yargı ile paylaşmasında yarar var

İYİ Parti lideri Akşener'i o sözleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Bakan Tunç, "Yargı makamlarına bildirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi lazım, bu anlamda eğer böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir. İddia noktasında somut eğer bilgiler varsa bu bilgileri sayın Akşener‘in yargı makamlarımızda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

İşte Akşener'in o açıklamaları...

Ogün Samast için yeni iddianame...

Ogün Samast'ın "Suça sürüklenen çocuk" olarak yer aldığı iddianamede, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkındaki yeni iddianameye ilişkin olarak, "Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır." dedi.

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