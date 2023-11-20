İzmir anketi Tunç Soyer'e kabus gördürecek! İşte 3 büyükşehirden dikkat çeken sonuçlar...
ASAL Araştırma, İzmir, Eskişehir ve Mersin'de anket yaptı. Vatandaşlara mevcut belediye başkanlarını başarılı bulup bulmadıklarını, ve yeniden bu isimlere oy verip vermeyeceklerini sordu. İzmir'den çıkan sonuçlar, Tunç Soyer'in keyfini kaçıracak.
ASAL Araştırma yerel seçimler öncesinde Eskişehir, İzmir ve Mersin'de Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği Siyasi Eğilim Araştırması sonuçlarını açıkladı. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen rahat gözükürken, İzmir'de Tunç Soyer'e hafakanlar bastıracak sonuçlar çıktı. Mersin ise şimdiden kaybedilmiş büyükşehir belediyesi olarak görülmeye başlandı. CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özel, CHP'li 11 Büyükşehir belediyesinden sadece 3 tanesinde 2019 seçiminden bugüne geriye gidiş yaşandığını ifade etti.
ASAL Araştırma tarafından 8-11 Kasım tarihleri arasında İzmir'de 1600 kişi ile yapılan anketten CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e kötü haber geldi. Yeniden adaylığı tartışmalı olan Tunç Soyer'in 31 Mart seçimlerinde kazanma şansı giderek azalıyor. İşte Asal Araştırma'nın CHP'li 3 büyükşehirde yaptığı yerel seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
Mersin'de Vahap Seçer'e kötü not!
ASAL Araştırma tarafından 16-19 Kasım tarihleri arasında Mersin'de yaşayan 1240 kişi ile yapılan ankete göre Mersin'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i başarılı bulanlar azınlıkta kaldı. "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusuna 'Çok Başarılı' diyenler yüzde 8,5'te kalırken, başarılı bulduğunu söyleyenler yüzde 23 çıktı. 'Ne başarılı, ne değil' diyenler yüzde 16.5, 'başarısız' bulanlar ise yüzde 33.5 çıktı. Vahap Seçer'i çok başarısız bulanlar ise yüzde 9,5 oldu. Katılımcıların yüzde 9'u ise cevap vermedi.
Vahap Seçer'e oy verir misiniz?
ASAL anketinde "Bu pazar bir yerel seçim olsa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e oy verir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'i 'Evet oy veririm' cevabı verirken, yüzde 10'u belki eririm belki vermem' dedi. Vahap Seçer'e oy vermeyeceğini söyleyenler ise yüzde 45 çıktı. Katılımcıların yüzde 9.5'i ise soruya cevap vermedi.