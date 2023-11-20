İzmir anketi Tunç Soyer'e kabus gördürecek! İşte 3 büyükşehirden dikkat çeken sonuçlar...

Mersin'de Vahap Seçer'e kötü not!

ASAL Araştırma tarafından 16-19 Kasım tarihleri arasında Mersin'de yaşayan 1240 kişi ile yapılan ankete göre Mersin'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i başarılı bulanlar azınlıkta kaldı. "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusuna 'Çok Başarılı' diyenler yüzde 8,5'te kalırken, başarılı bulduğunu söyleyenler yüzde 23 çıktı. 'Ne başarılı, ne değil' diyenler yüzde 16.5, 'başarısız' bulanlar ise yüzde 33.5 çıktı. Vahap Seçer'i çok başarısız bulanlar ise yüzde 9,5 oldu. Katılımcıların yüzde 9'u ise cevap vermedi.