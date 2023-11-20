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Adıyaman'da hafif çelikten köy evlerinin yapımına başlandı

Adıyaman'da hafif çelikten köy evlerinin yapımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif çelikten köy evlerinin yapımına başlandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerinde Dönüşüm" Projesi'ne başvurarak hibe ve kredi desteği alan depremzelerin köy evlerinin inşasına, bakanlıklarının denetimi ve TOKİ güvencesiyle başlandığını bildirdi.

İlk etapta 14 çelikten köy evinin yapılacağını belirten Özhaseki, "Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak." ifadesini kullandı.

Özhaseki, hafif çelik köy evlerinin inşa sürecine ilişkin görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Videoda depreme dayanıklı köy evlerinin, bazı bölgelerde tek, bazı bölgelerde ise ahırlı ve 2 katlı yapılacağı, güçlü ısı ve ses yalıtımına sahip olacağı bilgisine yer verildi.

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