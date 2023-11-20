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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

MİT, terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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MİT'in yurt dışı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

MİT, Irak'ın Süleymaniye şehri ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Bölge halkını haraca bağladı

Terörist Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerine yönelik saldırı faaliyetlerinde kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Örgüte yeni militan kazandırmak için çalışan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde faaliyetler yürüttüğü de belirlendi.

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