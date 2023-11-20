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YSK Başkanı Ahmet Yener'den 31 Mart mesajı: Beklentim adaylara eşit şekilde yaklaşmanız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 31 Mart mesajı: Beklentim adaylara eşit şekilde yaklaşmanız

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kurul personelinin tüm siyasi partilere tarafsız yaklaştığına inancını dile getirerek, "Sizlerden beklentim 31 Mart yerel seçimlerinde de tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara eşit şekilde yaklaşmanızdır." dedi.

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YSK Başkanı Yener, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne yönelik hizmet içi eğitim programında YSK personeline hitap etti.

YSK olarak 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ile 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin 2. tur oylamasını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Yener, özverili şekilde çalışan tüm personele teşekkürlerini sundu.

Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk seçimlerinin 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleri olacağına işaret eden Yener, "31 Mart seçimlerinde de aynı özverili ve başarılı çalışmaları gerçekleştireceğinize inanıyorum." dedi.

Yener, YSK'nin 680 seçim müdürlüğü ve 2 bin 411 personelle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, hizmet içi yüz yüze ve uzaktan eğitim programlarıyla personele değerli birçok bilginin aktarıldığını söyledi.

"Sizlerden beklentim 31 Mart yerel seçimlerinde..."

Personelin seçim dönemlerinde en çok karşılaştığı sorunlardan birinin adayların adli sicil kayıtlarının incelenmesi olduğuna dikkati çeken Yener, bu konuda önümüzdeki ay Adalet Bakanlığının desteğiyle uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. Yener, şunları kaydetti:

"YSK personeli olarak sizlerin seçimlerde tüm siyasi partilerimize tarafsız yaklaştığınıza güveniyor ve inanıyorum. Bu tarafsız yaklaşımın sonucunu 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde gördük ve tüm dünyaya seçimlerin problemsiz bir şekilde nasıl gerçekleştirileceğini göstermiş olduk, bu hem ülkemiz hem de bizler için büyük bir onur ve gururdur. Sizlerden beklentim 31 Mart yerel seçimlerinde de tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara eşit şekilde yaklaşmanızdır."

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