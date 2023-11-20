Asgari ücret zammında tüm hesaplar yapıldı uzman isim yeni rakamı duyurdu!

“Kasım’ın 20'sinden sonra komisyonu kurarız” diyen Atalay, “Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar” dedi.

Uzmanlar, yeni dönemdeki asgari ücretin belirlenmesi hususunda son 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınacağını dile getiriyor. Buna göre asgari ücretin yeni dönemde 15-17 bin TL bandında yer alacağı konuşuluyor. Peki asgari ücret 2024 Ocak ayında ne kadar olacak?