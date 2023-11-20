Asgari ücret zammında tüm hesaplar yapıldı uzman isim yeni rakamı duyurdu!
Yıl sonu yaklaşırken 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırıyor. Şu an 11.402 TL olan net asgari ücret rakamını yeniden belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftası toplanacak. Ancak öncesinde ise ilk hamle bugün geliyor. Milyonlar Ocak zammını merak ederken SGK Uzmanı Emin Yılmaz olası rakamları tek tek hesapladı. Uzman isim, “Yüzde 40-50 arasında bir rakamın çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.
Temmuz 2023’te net asgari ücret 11.402, brüt asgari ücret ise 13.414 TL’ye yükseltilmişti. Ocak zammı ile yeni asgari ücret rakamı bir kez daha belirlenecek. ‘Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusu günden güne daha da merak edilirken, ilk adım bugünden itibaren atılıyor…
Üyeler de değişti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının Aralık ayı başında başlayacağını duyurmuştu. Her yıl aynı işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirlen asgari ücret zammı için bu yıl bir ilk yaşanacak.
Geçtiğimiz haftalarda TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üylerine ilişkin ‘değişim’ mesajı vermişti.
“Kasım’ın 20'sinden sonra komisyonu kurarız” diyen Atalay, “Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar” dedi.
Uzmanlar, yeni dönemdeki asgari ücretin belirlenmesi hususunda son 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınacağını dile getiriyor. Buna göre asgari ücretin yeni dönemde 15-17 bin TL bandında yer alacağı konuşuluyor. Peki asgari ücret 2024 Ocak ayında ne kadar olacak?