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İsrail Endonezya Hastanesi'ne sığınanları vurdu, ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Endonezya Hastanesi'ne sığınanları vurdu, ölü ve yaralılar var

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

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Bakanlık, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığı belirtildi. İsrail saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Hastanesi'nin ablukaya alınması ve bombalanması, uluslararası müdahale gerektiren bir suçtur." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık kuruluşu olması nedeniyle hastanenin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri sürgün etme çabaları kapsamında sağlık sektörünü yıkma politikası sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail tankları sabah saatlerinden itibaren Endonezya Hastanesi'ni kuşatma altına almıştı.


İsrail ordusunun sabah saatlerinde Endonezya Hastanesi'ne saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı.


Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılmıştı.

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