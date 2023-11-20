Çocuğu okula giden aileler başvursun! Her ay destek ödemesi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere yönelik destek ödemelerini sürdürüyor. Son olarak çocuğu okula giden ailelere bir duyuru yapıldı. Başvuru yapanlar her ay ödeme alacak.

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Aile Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve hanelere yaptığı destek ödemelerine devam ediyor. Çocuğu okula giden ailelere özel farklı bir destek açıklayan Bakanlık başvuru yapan hanelere her ay ödeme yapacak.

Bu destek ödemesinin amacı dar gelirli haneleri ekonomik olarak desteklemek. Okula giden çocukların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan bu destek ödemesinden başvuru yapanlar faydalanacak

Başvuru şartları belli oldu

Anne veya babanın, çocuğu ile birlikte hane içinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Çocuğun, okul öncesi, ilkokul, ortaokul veya lisede eğitim görmesi gerekmektedir.

Ailenin, hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin 1/3'ünden az olmalıdır.Destek ödemesi miktarları, çocuğun eğitim seviyesine göre değişmektedir. Buna göre,

Okul öncesi eğitim gören çocuklar için aylık 2422 TL,

İlkokul ve ortaokulda eğitim gören çocuklar için aylık 3622 TL,

Lisede eğitim gören çocuklar için aylık 4359 TL

destek ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler, çocukların eğitim masraflarını karşılamak için kullanılabilmektedir.