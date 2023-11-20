2024'te dolar kuru kaç TL olacak? Ziraat Bankası eski Müdür Yardımcısı açıkladı

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcılığı görevi yapmış ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu ekonomiye dair önemli tespitlerde bulundu. Şenol Babuşcu yeni yıldaki dolar kuru tahminlerini açıkladı.

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Türkiye ekonomisindeki mevcut durumu ve beklentileri Ziraat Bankası’nın geçmiş dönemlerde Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürütmüş olan ünlü ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu değerlendirdi.

Babuşcu dolar kurundan Merkez Bankası’nın faiz politikasına kadar geniş perspektifte yorumlar yaptı.

Merkez Bankası’nın 2024 yılında faiz kararlarının ne şekilde olacağını değerlendiren Şenol Babuşcu, “2024 yılının ilk 3 ayında Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapacağını düşünmüyorum. Yerel seçimler bittikten sonra o seçimin sonuçlarına, piyasalara bakılarak bir karar verilir. Ancak Nisan 2024’te enflasyon düşüşe geçmemiş olursa faiz artırımlarına devam edilebilir.” dedi.

IMF gelmez

Türkiye’ye IMF’nin seçim sonrası gelme ihtimalini de yorumlayan Şenol Babuşcu, “Ben Sayın Cumhurbaşkanının IMF ile çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü 20 yıldır buna sürekli olarak ve çok net şekilde karşı çıktı. 20 yıl sonra böyle bir politika dönüşü olmasını çok olası görmüyorum. Böyle bir politika dönüşü yapılsaydı şu ana kadar yapılırdı” ifadelerini kullandı.

Konut alacaklara kötü haber

Konut kredisi faizlerinde düşüş beklentisini cevaplayan Şenol Babuşcu, “Faiz konusunda büyük bir beklenti var. Konut kredisi çekerek ev satın almak isteyenlerin sayısı her dönem yüksek olmuştur. Mevcut faizlerle bu mümkün değil. Konut kredisi faizlerinde ben 2024 yılının Haziran ayına kadar bir düşüş beklemiyorum. Artar ama düşmez. Bu seviyelerde devam edeceği kanaatindeyim. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi şeklinde bir çalışmaları veya planlamaları yok. Yarın Cumhurbaşkanı bir talimat verir iş değişir. Ancak şu anda herhangi bir şekilde işaret var diyemeyiz.” şeklinde konuştu.

2024'te Dolar kuru kaç TL olur?

Dolar kuru için beklentisini de açıklayan Şenol Babuşcu, “Dolar kurunda bu yılı 30 TL’de tamamlarız. 2024 yılında dolar kuru yükselmeye devam eder. Mart ayının sonunda yerel seçimler yapılacak. Seçimlere kadar dolar kuru adım adım yükselir, çok sert bir yükselişe müsaade edilmez. 2024 yılının Mat ayının sonunda, Nisan ayının başında dolar kurunda 33 TL’yi görürüz. Sonrasında ne olacağını konuşmak için çok erken.” dedi.