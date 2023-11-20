Beşiktaş'ın eski futbolcusu Suat Taştan, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Beşiktaş Futbol Akademisi İdari Menajeri Suat Taştan, düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Tüpraş Stadı'ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen törene başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay, başkan adaylarından Hasan Arat ile Taştan'ın yakınları katıldı.

Başkan Çebi, törende yaptığı konuşmada, 69 yaşındaki Suat Taştan'ı 11-12 yıldan bu yana tanıdığını belirterek, "Çok kibar ve naif bir insandı. Nezaketine hayrandım. Hastalığının her döneminde bile çalışmaktan geri kalmadı. O iyi bir sporcu ve Beşiktaşlıydı. Camiamıza örnek olabilecek bir insanı ebediyete yolcu ettikten sonra gelecek nesillere iyi anlatabilmek, yaşayan Beşiktaşlıların görevi olmalı. Ailesine ve tüm Beşiktaş camiasına sabır diliyorum. Nur içinde yatsın. İyi hatırlayalım. Bu değerli insanı hep anımsatalım. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Suat Taştan'ın naaşı, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.